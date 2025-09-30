Un hombre fue detenido por golpear y viralizar fotos íntimas de su pareja

El sujeto encontró las imágenes en el celular de su concubina y estalló en ira. La agredió y compartió las fotos en distintos grupos de WhatsApp.

Hoy 09:26

Por orden de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar Banda, personal de la Comisaría Nº2 de la Mujer y la Familia arribó al barrio El Tuscal para auxiliar a una mujer y puso tras las rejas a un salvaje sujeto.

Según fuentes judiciales y policiales, el hecho se conoció en horas de la tarde del lunes, cuando efectivos de la mencionada dependencia fueron alertados que dentro de una casa ubicada en calle Suipacha y Mailín había una mujer que pedía ayuda.

Inmediatamente los uniformados llegaron a la casa y allí se entrevistaron con la víctima, de 28 años, quien contó que su pareja, de 34 años, la había agredido físicamente por lo que los efectivos redujeron al acusado que estaba en la vivienda.

Ambos fueron trasladados a la base de la mencionada dependencia y allí la mujer, que tenía lesiones visibles en su cuerpo, contó que el día domingo su concubino (con quien tiene hijos en común) la agredió físicamente ya que este descubrió fotos íntimas que ella tenía en su teléfono celular.

Según consta en la denuncia de la víctima, tras la golpiza el acusado amenazó con matarla y se retiró de la casa. En ese momento ella decidió no hacer la denuncia. Mientras que cerca de las 13.30 del lunes, cuando se encontraba realizando la comida para el almuerzo, el acusado regresó.

Nuevamente comenzó a golpearla. Allí le quitó el teléfono celular y subió al estado de whatsapp de la joven las fotos íntimas que ella tenía. No conforme con ello se las reenvió a diferentes grupos de la mencionada aplicación para que se hagan virales.

Cuando la fiscal de turno conoció el hecho, ordenó la inmediata aprehensión del acusado. Además pidió que la joven sea examinada por el médico de Sanidad quien le diagnosticó heridas curables en seis días.