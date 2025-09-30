Comienzan las prácticas del Profesorado en Economía del CENT N°1

La cohorte de tercer año del Profesorado de Educación Secundaria en Economía del Centro Educativo de Nivel Terciario N°1 (CENT N°1) comenzó su tramo de prácticas en dos sedes: la Escuela de Comercio "Profesor Antenor Ferreyra" y el Colegio Centenario.

Hoy 09:42

La propuesta contempla instancias de observación de clase, planificación y dictado en espacios curriculares vinculados al campo económico, con acompañamiento de docentes coformadores y seguimiento pedagógico del equipo del Práctica del CENT N°1.

La articulación institucional está encabezada por los profesores Fernando Suárez (rector a cargo del CENT N°1), José Manuel Risso Patrón (rector a cargo de la Escuela de Comercio Antenor Ferreyra) y Sara Ponce (rectora a cargo del Colegio Centenario), quienes acordaron lineamientos comunes para el ingreso de practicantes, criterios de evaluación y organización de cronogramas, resguardando las trayectorias formativas y el normal funcionamiento de las escuelas asociadas.

Desde el CENT N°1 se destaca que el trabajo en contexto potencia el desarrollo de competencias profesionales y el compromiso con la realidad educativa local; en tanto, para las escuelas asociadas la presencia de practicantes refuerza el intercambio de saberes, la reflexión pedagógica y el trabajo colaborativo en el aula.