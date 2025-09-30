¿Qué beneficios tiene el ananá para el hombre?

El consumo regular de esta fruta tropical se asocia con mejoras en la función reproductiva masculina

Hoy 09:44

Reconocida como una fruta tropical por excelencia, la piña figura cada vez más entre las recomendaciones para el cuidado de la salud masculina, gracias a su amplia oferta de nutrientes y efectos comprobados para el bienestar integral. Desde el refuerzo del sistema inmunitario hasta la mejora de la salud sexual.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con Redcliffe Labs, consumir piña puede marcar una diferencia significativa en la función sexual y reproductiva de los hombres, situándose este aspecto como uno de los más destacados. La fruta sobresale por su aporte de manganeso, un mineral presente en cantidades importantes y vinculado directamente con el aumento y la movilidad de los espermatozoides, favoreciendo así la fertilidad masculina.

Quienes mantienen una ingesta adecuada de manganeso pueden experimentar mejoras en la calidad seminal, ya que este elemento actúa como antioxidante, protegiendo a las células del daño y contribuyendo a procesos clave como la fertilización. Este es un aporte poco conocido de la piña.

A la par del manganeso, la piña contiene bromelina, una enzima que interviene en la regulación de los niveles de testosterona, principal hormona sexual masculina. La bromelina, junto con otras vitaminas y minerales de la fruta, ayuda a fortalecer las defensas del organismo, promover una adecuada digestión y mantener en equilibrio la función hormonal.

No menos relevante resulta el papel de las vitaminas B1 y C, que contribuyen al incremento de la resistencia física y sexual, representando un apoyo adicional para quienes buscan mantener vitalidad durante el sexo.

Además, la combinación de bromelina, fibra y vitamina C promueve la salud intestinal, facilita el procesamiento de los alimentos e incluso puede asistir en la pérdida de peso, debido a su bajo aporte calórico y sus cualidades antiobesidad. Se recomienda moderar su consumo si se padece acidez, reflujo o sensibilidad digestiva, ya que la ingesta excesiva podría desencadenar molestias.

En el campo de la visión, la piña cuenta con antioxidantes y vitamina C que ayudan a prevenir enfermedades oculares crónicas como cataratas y degeneración macular, al tiempo que protegen los tejidos ante el estrés oxidativo.

Por su parte, estudios señalan que los compuestos presentes en la piña, especialmente la bromelina, pueden incidir positivamente en la prevención de algunos tipos de cáncer, disminuyendo la inflamación y el daño celular. Aunque se reconoce que esta línea de investigación aún requiere mayores evidencias.

Otras ventajas atribuidas al consumo regular de piña se relacionan con la reducción del riesgo de coágulos sanguíneos, la protección y la recuperación del sistema músculo-esquelético y los efectos antienvejecimiento.

En estos aspectos, la piña ayuda a mantener controlada la presión arterial, apoya la regeneración muscular y contribuye a una piel más saludable, hidratada y protegida frente a las agresiones externas gracias a su riqueza en agua, antioxidantes y vitaminas. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.