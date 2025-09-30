Un elefante embistió violentamente canoas con turistas

Un video captó el momento en el que el paquidermo derribó dos botes con su trompa, arrojando a cuatro personas a un agua infestada de cocodrilos.
Canoas que transportaban a turistas británicos y estadounidenses volcaron tras ser embestidas por un elefante este sábado en el delta del Okavango, en Botsuana.
Se cree que el animal actuó así para proteger a sus crías, luego de que los guías calcularan mal la distancia de seguridad. No se reportaron heridos.