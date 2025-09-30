Ingresar
Un elefante embistió violentamente canoas con turistas

Un video captó el momento en el que el paquidermo derribó dos botes con su trompa, arrojando a cuatro personas a un agua infestada de cocodrilos.

Hoy 10:00

Canoas que transportaban a turistas británicos y estadounidenses volcaron tras ser embestidas por un elefante este sábado en el delta del Okavango, en Botsuana. 

Un video captó el momento en el que el paquidermo derribó dos botes con su trompa, arrojando a cuatro personas a un agua infestada de cocodrilos. 

Se cree que el animal actuó así para proteger a sus crías, luego de que los guías calcularan mal la distancia de seguridad. No se reportaron heridos.

