Ignacio Torres: “Estamos cansados de elegir entre los que abandonan la obra pública y los que se la afanaron”

El gobernador de Chubut afirmó que Provincias Unidas, el espacio que integra con otros mandatarios provinciales, está “creciendo exponencialmente”. “Argentina necesita desesperadamente tener una alternativa”, sostuvo.

Hoy 09:54

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que Provincias Unidas, el frente de mandatarios provinciales que busca romper la polarización, está "creciendo exponencialmente" porque los argentinos están "cansados de elegir entre los que abandonan la obra pública y los que se la afanaron".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la previa del encuentro que encabezará en Puerto Madryn con sus pares de Provincias Unidas, describió: "Somos un espacio relativamente nuevo, pero que está creciendo exponencialmente. Argentina necesita desesperadamente tener una alternativa a elegir solamente entre dos opciones".

"En Chubut estamos cansados de elegir siempre entre dos proyectos, que acá lo podés resumir entre los que abandonan la obra pública y los que se la afanaron. Queremos juntarnos y de una vez por todas debatir, discutir y militar el progreso, el desarrollo", subrayó Torres.

En declaraciones a radio Rivadavia, el gobernador chubutense destacó: "Que haya una alternativa seria con capacidad de gestión es una oportunidad única que nunca se dio en la historia de nuestro país. Creo que Provincias Unidas es una oportunidad histórica para poner a la Argentina en un lugar coherente, previsible y en un lugar de crecimiento".

"El Riesgo País no se dispara solo por el riesgo a que vuelva el kirchnerismo. Los riesgos propios del Gobierno nacional también te llevan a ver que hay una sola opción y que es catastrófica porque nos llevó a chocar Argentina", retrucó.

En ese marco, Torres volvió a poner en valor el armado electoral de quienes integran Provincias Unidas: "Hay una oportunidad enorme porque desde el interior de la Argentina es desde donde se generan las divisas que se vienen dilapidando sistemáticamente en los distintos gobiernos nacionales y que hoy gobernadores de distintos espacios, pero con una mirada común, vamos hacia una Argentina pujante".

"Más allá del año electoral, tenemos que celebrar que hay una nueva alternativa con dirigentes jóvenes, con dirigentes como 'Maxi' Pullaro que lo que hizo en materia de seguridad en Santa Fe es motivo de orgullo", ponderó el madatario chubutense.

También dedicó una parte de la entrevista para elogiar al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuya provincia definió como el "motor productivo dentro del corazón de la Argentina" y destacó: "Claudio Vidal en Santa Cruz, Carlos Sadir (en Jujuy). Ahí es donde está el futuro del país y la voz de ese interior que produce, por primera vez en muchos años, va a tener un rol protagónico en el Congreso sin ninguna duda".