La directora Emerald Fennell defiende su adaptación "sexual” de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

La nueva versión cinematográfica protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi genera polémica por su interpretación liberal del clásico de Emily Brontë.

Hoy 10:06

La icónica novela gótica Cumbres Borrascosas, escrita por Emily Brontë y publicada en 1847, será adaptada al cine por la directora Emerald Fennell, conocida por Saltburn. La propuesta de Fennell ha generado controversia por presentar la historia de Catherine y Heathcliff desde una perspectiva “primal y sexual”, lo que ha despertado críticas entre fanáticos del libro.

En diálogo con Variety, Fennell defendió su enfoque: “Hay una enorme cantidad de sadomasoquismo en este libro. Hay una razón por la que la gente quedó profundamente impactada [cuando se publicó]… Trabajar en él ha sido un ejercicio masoquista porque lo amo tanto, y no puede amarme de vuelta, y tengo que vivir con eso. Ha sido perturbador, pero creo que en un sentido muy útil”.

La película contará con Margot Robbie como Catherine y Jacob Elordi como Heathcliff. Sin embargo, algunos seguidores del clásico han cuestionado la elección del elenco, señalando que en la novela Heathcliff es descrito como de piel oscura y más cercano en edad a Catherine, mientras que Elordi no coincide con estas características. Robbie, por su parte, conserva el cabello rubio, pese a que Brontë describe a Catherine con cabello castaño.

Críticos y fanáticos sostienen que esta adaptación “liberal” podría resultar controvertida al reinterpretar la relación trágica y psicológicamente compleja entre los protagonistas, considerada casi intocable dentro del legado de Brontë.

A pesar de las críticas, Fennell se mostró firme en su visión artística y explicó que su intención es ofrecer una interpretación provocadora y contemporánea de un clásico gótico, apelando al lado más oscuro y emocional de la obra.

Cumbres Borrascosas llegará a los cines en 2026, prometiendo tanto expectación como polémica entre los seguidores de la novela y los amantes del cine gótico.

TEMAS Margot Robbie

