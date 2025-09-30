Ingresar
Vieron a la Policía y huyeron dejando abandonada una motocicleta

El personal realizaba un recorrido preventivo por calles del barrio Paraíso, cuando dos sujetos huyeron dejando al rodado.

Moto secuestrada

Alrededor de las cinco de la madrugada de este martes, mientras personal policial realizaba un recorrido preventivo, por calles del barrio Paraíso, fueron alertados sobre la fuga de dos hombres, los que dejaron abandonado una motocicleta.

Al llegar a inmediaciones de la Manzana 8, el personal policial de la Comisaría 47 pudo observar una motocicleta Motomel Blitz de 110cc, la cual fue trasladada a sede policial. Con el rodado en la comisaría se solicitó informe.

Mientras se esperaba por datos de dicho vehículo, se presentó un vecino del mencionado barrio, quien denunció el robo de su rodado, el cual había sido sustraído desde el patio de su vivienda.

El Fiscal ordenó una serie de medidas y la restitución de dicho vehículo a su dueño, tras justificar su posesión y que se continúe la investigación para dar con los autores del hurto.

