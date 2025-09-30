Vecinos cortaron Ruta 1 en reclamo de mayor seguridad

Debido a los constantes hechos de inseguridad, vecinos del barrio San Fernando, realizaron una protesta con quema de cubiertas incluidas.
Por los numerosos hechos de inseguridad, que ocurren a cualquier hora, vecinos del barrio San Fernando cortaron Ruta 1, en su cruce con Pardos y Morenos, donde hicieron sentir su malestar por lo que les toca vivir.
Durante la protesta realizaron quema de cubiertas, interrumpiendo además el tráfico en la zona, donde expusieron la problemática que deben sufrir jornada tras jornada.
Este reclamo se suma a otros que se hicieron días atrás, en reclamo de mayores controles, desde los barrios Autonomía y René Favaloro de la ciudad Capital.
Los manifestantes hicieron llegar el video a Diario Panorama a través del WhatsApp de las Noticias.