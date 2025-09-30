Macri confirmó que mantuvo "una larga reunión" con Milei en Olivos

El encuentro tuvo lugar el domingo último y también contó con la participación del jefe de Gabinete Guillermo Francos.

Hoy 12:21

El presidente Javier Milei se reunió el domingo con su antecesor, Mauricio Macri, y ya está planificando un nuevo encuentro para esta semana, en el marco del acercamiento entre los líderes políticos en busca de mayor gobernabilidad que le permita a la actual gestión avanzar con las reformas que tiene en carpeta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año", escribió el expresidente en su cuenta de X en un posteo en el que habló sobre el encuentro que mantuvo con Javier Milei el domingo en la Quinta de Olivos.

Macri contó que fue "una larga reunión", de la que también participó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En medio de la delicada situación del Gobierno y a semanas de las elecciones legislativas, el exmandatario manifestó que el encuentro fue "con la vocación" de "decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante".

En esa charla, que se dio por la mañana y sin comida de por medio -solo infusiones- Macri le transmitió su visión de la realidad argentina Y consideró que las últimas derrotas en el Congreso se debe a la falta de diálogo con el resto de los sectores políticos.

En este sentido, el referente del PRO hizo hincapié en la necesidad de que el oficialismo construya mayor gobernabilidad, aunque no se habló de cargos.

Recientemente, el mandatario nacional reconoció que tiene en mente hacer cambios en el Gabinete en los próximos meses y no descarta abrir la administración para permitir la llegada de dirigentes de otros espacios políticos, principalmente del PRO.

Previamente, el líder libertario le había mandado un mensaje desde Nueva York, agradeciéndole por las declaraciones que había hecho luego de que la administración de los Estados Unidos anunciara una importante ayuda financiera para la Argentina.