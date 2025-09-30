Ingresar
Estela de Carlotto fue internada por una intoxicación

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo evoluciona favorablemente aunque permanece internada en un nosocomio de la ciudad de La Plata por un cuadro de deshidratación.

Hoy 13:47

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada en una clínica privada de La Plata por un cuadro de vómitos y deshidratación.

Según informaron fuentes de la institución médica, la dirigenta de 94 años ya no presenta vómitos y evoluciona positivamente, por lo que de continuar la mejoría podría recibir el alta esta misma tarde.

En las últimas horas, Carlotto presentó síntomas de una intoxicación y los médicos decidieron internarla por precaución, con el objetivo de hidratarla y mantenerla en observación.

El cuadro que atraviesa, aclararon los profesionales de la salud que la atienden, "no es nada grave", por lo que se espera que este mismo martes la histórica referente de derechos humanos pueda regresar a su hogar.

