Racing puede llegar con cuatro bajas para el choque ante River por Copa Argentina

El técnico de la Academia, Gustavo Costas, espera la evolución de dos jugadores clave. Juan Nardoni y Matías Zaracho, con lesiones musculares, están descartados.

Hoy 12:38

Racing Club ya pone la mira en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a River Plate este jueves en el Gigante de Arroyito. La Academia, que viene de empatar 0-0 en el clásico de Avellaneda ante Independiente, tendrá el regreso de Marcos Rojo como la gran novedad en la defensa.

El entrenador Gustavo Costas aún mantiene dudas en ataque. Luciano Vietto, ausente contra el Rojo por una sobrecarga muscular, trabajó de manera diferenciada y será evaluado en las próximas horas. El cuerpo técnico decidirá si arriesgarlo en Rosario o preservarlo para la semifinal de Copa Libertadores ante Flamengo, programada para el 22 de octubre.

Otro caso es el de Santiago Solari, quien jugó infiltrado frente a Vélez y marcó el gol de la clasificación, pero no estuvo en el clásico por arrastrar un desgarro. “Todavía no puedo asegurar su presencia”, admitió Costas al ser consultado.

Por el contrario, hay dos bajas confirmadas. Juan Nardoni sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho en la revancha contra Vélez y continúa en recuperación, mientras que Matías Zaracho quedó descartado por una lesión muscular sufrida en la última práctica.

La buena noticia para Racing pasa por Marcos Rojo, que volverá a estar disponible después de cumplir la suspensión recibida frente a Peñarol en la Libertadores. El defensor, que no puede disputar la Liga Profesional por haber sido inscripto fuera de término, sí está habilitado en Copa Argentina y podría ser titular en un partido que Costas calificó como “clave”.