La ONG “Sonrisas y Acciones Solidarias” lanzó una campaña para conseguir una notebook

Desde hace siete años, voluntarios disfrazados de payasos llevan alegría a hospitales, escuelas y familias de la provincia. Ahora lanzaron una campaña para conseguir una computadora que les permita ampliar su tarea comunitaria.

Hoy 14:42

Durante los últimos 7 años, la ONG “Sonrisas y Acciones Solidarias” se convirtió en sinónimo de esperanza en Santiago del Estero. Sus voluntarios, conocidos como Payasos de Hospital, recorren pasillos y salas médicas regalando sonrisas a niños internados, padres y personal de salud.

Con disfraces, música y juegos, logran transformar momentos de angustia en instantes de alivio y humanidad. “Cada visita es un recordatorio de que la alegría también cura”, destacan desde la ONG.

El trabajo de la ONG no se limita a los hospitales. También realizan charlas en instituciones educativas como el colegio San José y el Absalón Rojas, donde transmiten la importancia del voluntariado y las emociones en la vida cotidiana. Muchos estudiantes y familias encontraron en esta experiencia un camino de crecimiento personal y de compromiso social.

A pesar de no contar con subsidios fijos, “Sonrisas y Acciones Solidarias” se sostiene gracias al aporte económico y las donaciones de la comunidad. Esa red de solidaridad permitió que la organización siga creciendo y multiplicando su impacto.

Actualmente, la ONG impulsa una campaña en redes sociales con un objetivo concreto: conseguir una netbook (nueva o usada en buen estado). La herramienta será utilizada para elaborar folletos informativos, imprimir dibujos para los hospitales, organizar charlas y coordinar actividades que potencien la misión solidaria.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse: “Los esperamos en nuestra ONG. Les aseguramos que cambiará su vida tanto como la de quienes reciben nuestro apoyo”.

Quienes deseen colaborar o unirse como voluntarios pueden comunicarse al 3855870687 o a través de las redes sociales ONG Sonrisas y Acciones Solidarias.