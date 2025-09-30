Santiago del Estero tendrá 20 equipos en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26

Nuestra provincia estará representada por 20 clubes de las diferentes ligas. Repasamos cada uno de ellos y otros detalles del certamen afista.

El Torneo Regional Federal Amateur 2025 se pondrá en marcha el fin de semana del 19 de octubre y otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A. En esta edición, Santiago del Estero contará con 20 equipos distribuidos en cinco zonas de cuatro integrantes cada una, consolidándose como una de las provincias con mayor presencia en la competencia.

La participación incluye clubes que lograron la clasificación por sus logros deportivos, sumados a aquellos que accedieron a través de licencias otorgadas por el Consejo Federal. Entre ellos figuran históricos de la Liga Santiagueña de Fútbol, representantes del interior provincial y equipos que buscarán dar el salto en el fútbol del ascenso.

Uno por uno, los representantes santiagueños:

Liga Santiagueña de Fútbol: Unión Santiago (campeón), Comercio Central Unidos (campeón), Central Argentino (licencia), Agua y Energía (licencia).

Federación Provincial de Fútbol: Club Atlético Dos Leones (plaza federación), Club Atlético Vélez Sársfield (plaza federación).

Liga Termense de Fútbol: Río Dulce (campeón anual), Argentino (licencia).

Liga Añatuyense de Fútbol: Atlético Icaño (campeón, con licencia).

Liga Cultural de Frías: Central Córdoba de Frías (campeón, con licencia).

Liga Loretena de Fútbol: Atlético Atoj Pozo (campeón).

Liga del Noroeste Santiagueño: F.I.D.A. (campeón), Social y Deportivo Gramilla (licencia).

Liga Quimilense de Fútbol: Sportivo Comercio de Campo Gallo (campeón), La Ensenada (licencia), Club Atlético Talleres (licencia).

Liga Copeña de Fútbol: Defensores de Monte Quemado (campeón), Club Atlético Salamanca (licencia).

Liga Peregrinense de Fútbol (Nueva Esperanza): Club Atlético Talleres de General Belgrano (campeón), Los Verdes (licencia).

De este modo, Santiago del Estero presentará una combinación de equipos tradicionales y nuevos animadores que buscarán protagonizar el Regional Federal Amateur, certamen que se transformó en la gran vidriera del fútbol del interior argentino.