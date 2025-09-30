Ingresar
La Municipalidad de La Banda realizó un taller de salud bucal en el B° Villa Elena

Hoy 15:39

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante un taller de salud bucal en el comedor de Villa Elena, destinado a niños y madres de la comunidad.

Durante la jornada, los profesionales enseñaron técnicas de cepillado y uso correcto del hilo dental, destacando la importancia de la prevención para evitar enfermedades dentales. Las actividades se desarrollaron de manera lúdica, con juegos que fomentaron la recreación y la participación tanto de los niños como de los adultos, quienes acompañaron con entusiasmo y alegría.

El secretario de Salud, Dr. Julio César Scabuzzo, destacó: “Nuestro compromiso es acercar propuestas preventivas a cada barrio, porque la salud comienza con la educación y con la posibilidad de generar hábitos saludables desde la infancia. Este tipo de encuentros nos permite trabajar junto a las familias para que los niños crezcan con mejores condiciones de salud”.

Desde el área también se agradeció la colaboración de las familias y del comedor que abrió sus puertas para concretar esta actividad.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, centradas en la promoción de la salud y el bienestar de todos los vecinos bandeños.

