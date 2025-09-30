Con Mastantuono y un triplete de Mbappé, Real Madrid goleó a Kairat y es líder en la Champions League

El argentino fue de la partida y el francés marcó por triplicado. Camavinga y Brahím Díaz cerraron el 5-0.

Hoy 16:06

Después de un extenso y complicado viaje hasta Kazajistán, el Real Madrid no tuvo inconvenientes para imponerse con autoridad por 5-0 ante Kairat Almaty, en el marco de la segunda jornada de la Champions League. El equipo de Xabi Alonso sumó así su cuarta segunda consecutiva y se mantiene con puntaje ideal.

El gran protagonista de la noche fue Kylian Mbappé, quien firmó un triplete y volvió a demostrar por qué es la figura estelar del conjunto merengue. Desde el arranque también dijo presente el volante argentino Franco Mastantuono, que continúa sumando rodaje internacional en la máxima competencia de Europa.

En la recta final del encuentro, cuando el trámite ya estaba resuelto, aparecieron Eduardo Camavinga y Brahim Díaz para completar la goleada con dos tantos que decoraron el marcador. La actuación colectiva del Madrid fue sólida y reafirma su condición de candidato en la presente edición del torneo continental.