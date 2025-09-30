Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 SEP 2025 | 25º
X
Espectaculos

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez

La pareja usó sus redes sociales para hacer el feliz anuncio y decidieron hacerlo con un guiño al inicio de su relación.

Hoy 16:05

Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron que esperan a su primer hijo. En redes sociales compartieron un conmovedor video.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en una publicación conjunta junto a un video en el que cuentan que serán papás.

Tal como se pudo ver en la grabación, Oriana mostró las primeras imágenes de la ecografía, compartió el sonido del latido del corazón y dejó ver cómo le crece la panza.

“Vamos a ser papás”, susurró al final de la grabación al tiempo que se besaba con su marido.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro 2025: todos los ganadores de la gala
  2. 2. Milei debió suspender el acto de campaña en Ushuaia por protestas y retornó a Buenos Aires
  3. 3. Silva Neder participó de la histórica inauguración de obras en Unión Santiago
  4. 4. Eugenia Ruiz y Priscila Crivocapich protagonizaron un tenso cruce en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025
  5. 5. Eduardo Feinmann criticó a La Joaqui y vinculó la letra de una canción al triple crimen de Florencio Varela
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT