Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez

La pareja usó sus redes sociales para hacer el feliz anuncio y decidieron hacerlo con un guiño al inicio de su relación.

Hoy 16:05

Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron que esperan a su primer hijo. En redes sociales compartieron un conmovedor video.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en una publicación conjunta junto a un video en el que cuentan que serán papás.

Tal como se pudo ver en la grabación, Oriana mostró las primeras imágenes de la ecografía, compartió el sonido del latido del corazón y dejó ver cómo le crece la panza.

“Vamos a ser papás”, susurró al final de la grabación al tiempo que se besaba con su marido.