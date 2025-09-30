Conmoción en Córdoba: chocó dos veces el auto de una familia y le fracturó el cráneo a un bebé de 18 meses

Los vecinos le advirtieron que había un nene en el auto, pero igual los embistió y le causó graves heridas al menor.

Hoy 16:14

Una discusión de tránsito desencadenó un brutal ataque en el barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. Según relataron testigos, un hombre chocó dos veces de manera intencional el auto en el que viajaban una pareja y su hijo de apenas 18 meses. El bebé terminó con una fractura de cráneo y permanece internado.

El conductor, un hombre de 29 años identificado como Juan Cruz Peracca, fue imputado por el delito de lesiones leves dolosas con alevosía y trasladado a la cárcel de Bouwer, donde quedó alojado.

Según la denuncia, el conductor de la Amarok chocó dos veces a propósito al auto más chico, ignorando los gritos desesperados de la madre, que le advertían que en el interior del coche viajaba un bebé.

La secuencia también generó desesperación entre quienes presenciaron la escena. “Le gritábamos que había un bebé, pero igual chocó de nuevo”, contó a El Doce una vecina, todavía conmocionada por lo ocurrido.

Tras el segundo impacto, aún más violento que el primero, el bebé fue rescatado del auto y trasladado de urgencia al hospital. Los médicos confirmaron que sufrió una fractura de cráneo, una lesión de extrema gravedad para su edad, aunque por el momento no presenta compromiso neurológico.