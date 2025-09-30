Ingresar
Allanamiento en Añatuya terminó con la detención de un peligroso delincuente apodado “Porteño”

El joven de 25 años estaba acusado de asaltar violentamente a un ciclista y de robar bicicletas en distintos barrios de la ciudad. Fue arrestado en el barrio Tradición, donde se secuestraron elementos vinculados a los hechos.

Hoy 18:00

Un operativo policial desarrollado por efectivos de la Comisaría 41 de Añatuya permitió la detención de Nicolás Leguizamón, de 25 años, conocido como “Porteño”, quien era intensamente buscado por su participación en al menos dos hechos delictivos registrados en la ciudad.

El primero de ellos ocurrió el 21 de septiembre en el barrio La Merced, cuando un ciclista fue sorprendido por el acusado, quien lo amenazó y le robó un celular, 50 mil pesos en efectivo, una bicicleta y pertenencias personales. Según la denuncia, el delincuente —reconocible por un tatuaje de un crucifijo en el cuello— obligó a la víctima a trasladarlo en el caño de la bicicleta hasta la Cruz del Monasterio de Añatuya y, antes de huir, le arrojó un líquido que le provocó ceguera momentánea.

El segundo hecho investigado ocurrió el 18 de septiembre en el barrio Centro, donde el sospechoso sustrajo otra bicicleta.

Durante el allanamiento en una vivienda del barrio Tradición, los uniformados incautaron bienes relacionados con los ilícitos, entre ellos un celular, prendas de vestir, una bicicleta robada y la motocicleta utilizada para movilizarse.

El aprehendido quedó alojado en sede policial y puesto a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación de los hechos.

