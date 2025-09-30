Con doblete de Lautaro Martínez, Inter venció a Slavia Praga y estiró su racha

El Toro convirtió dos tanto en la goleada del Nerazzurro por 3-0 frente al conjunto checo por la segunda fecha de la Champions League.

Hoy 18:28

El Inter de Milán estiró su racha positiva en la Champions League gracias a la gran actuación de Lautaro Martínez, autor de un doblete en la victoria por 3-0 frente a Slavia Praga en el estadio Giuseppe Meazza, por la segunda fecha del certamen europeo.

El Toro, capitán y figura del conjunto italiano, abrió el marcador tras aprovechar un blooper del arquero rival y luego amplió la ventaja.

Con esta victoria, el Inter suma puntaje ideal en la fase de grupos y se afirma como candidato a avanzar a los octavos de final.