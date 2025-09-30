VIDEO: Enzo Fernández fue agredido por hinchas de Benfica y tuvo que intervenir Mourinho

En el encuentro de Chelsea por la Champions League, los fanáticos de su exequipo no le perdonaron su poco elegante salida y le arrojaron de todo en el córner.

Hoy 18:33

El Chelsea superó este martes por 1-0 a Benfica en Stamford Bridge por la segunda fecha de la Champions League, pero el triunfo quedó en segundo plano por un tenso momento que protagonizó Enzo Fernández con los hinchas de su exequipo.

El volante argentino, que volvió a enfrentarse al club donde jugó hasta principios de 2023, fue blanco de insultos y agresiones al momento de ejecutar un córner. Primero pareció interpretar que lo alentaban y hasta respondió con aplausos, pero rápidamente comenzaron a caerle objetos desde la tribuna, lo que obligó a interrumpir el partido.

Entre la incredulidad de sus compañeros, como Marc Cucurella, la situación fue calmada gracias a la intervención de José Mourinho, técnico de Benfica, que pidió a los fanáticos cordura agitando los brazos con insistencia. Finalmente, el episodio no pasó a mayores y Fernández completó los 90 minutos en la victoria de los Blues, que se definió con un gol en contra de Richard Ríos.

El malestar de los hinchas portugueses responde a viejas heridas: tras ser campeón del mundo en Qatar, Enzo viajó sin permiso a la Argentina para forzar su salida hacia Chelsea, lo que generó un conflicto abierto entre los clubes. La operación se resolvió en los últimos días del mercado, con los ingleses pagando la cláusula de 121 millones de euros, en medio de acusaciones de deslealtad por parte de Benfica.