Operativo integral de limpieza en barrios de Colonia El Simbolar

Desde la comisión municipal llevaron a cabo un intenso operativo de limpieza para garantizar espacios seguros y saludables.

Hoy 19:28

La Comisión Municipal de Colonia El Simbolar lleva adelante un operativo integral de limpieza y mantenimiento en los barrios de la localidad, con el objetivo de garantizar un entorno más limpio, seguro y saludable para toda la comunidad.

El comisionado municipal, profesor Ángel Iñiguez, informó que las tareas incluyen poda y limpieza de banquinas, mantenimiento de desagües, reparación de calles, reposición de luminarias en el alumbrado público y riego en sectores donde se realizaron movimientos de suelo.

“Estamos convencidos de que una Colonia más limpia, ordenada y con espacios verdes cuidados es también una Colonia más saludable y bella para nuestros vecinos”, expresó Iñiguez, al resaltar la importancia del trabajo de los equipos municipales organizados para brindar servicios de manera eficiente y permanente.

Finalmente, el jefe comunal destacó que este tipo de operativos forman parte de una inversión constante en el mantenimiento y embellecimiento de cada rincón del pueblo, consolidando un modelo de gestión orientado al bienestar integral de la población.