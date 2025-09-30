Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 SEP 2025 | 22º
X
WhatsApp

Operativo integral de limpieza en barrios de Colonia El Simbolar

Desde la comisión municipal llevaron a cabo un intenso operativo de limpieza para garantizar espacios seguros y saludables.

Hoy 19:28

La Comisión Municipal de Colonia El Simbolar lleva adelante un operativo integral de limpieza y mantenimiento en los barrios de la localidad, con el objetivo de garantizar un entorno más limpio, seguro y saludable para toda la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El comisionado municipal, profesor Ángel Iñiguez, informó que las tareas incluyen poda y limpieza de banquinas, mantenimiento de desagües, reparación de calles, reposición de luminarias en el alumbrado público y riego en sectores donde se realizaron movimientos de suelo.

“Estamos convencidos de que una Colonia más limpia, ordenada y con espacios verdes cuidados es también una Colonia más saludable y bella para nuestros vecinos”, expresó Iñiguez, al resaltar la importancia del trabajo de los equipos municipales organizados para brindar servicios de manera eficiente y permanente.

Finalmente, el jefe comunal destacó que este tipo de operativos forman parte de una inversión constante en el mantenimiento y embellecimiento de cada rincón del pueblo, consolidando un modelo de gestión orientado al bienestar integral de la población.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro 2025: todos los ganadores de la gala
  2. 2. Milei debió suspender el acto de campaña en Ushuaia por protestas y retornó a Buenos Aires
  3. 3. Silva Neder participó de la histórica inauguración de obras en Unión Santiago
  4. 4. Eugenia Ruiz y Priscila Crivocapich protagonizaron un tenso cruce en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025
  5. 5. Eduardo Feinmann criticó a La Joaqui y vinculó la letra de una canción al triple crimen de Florencio Varela
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT