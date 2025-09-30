Ingresar
Con goles de Julián Álvarez y Giuliano Simeone, Atlético de Madrid aplastó al Eintracht Frankfurt

Los delanteros argentinos fueron piezas clave en la goleada del Colchonero por 5-1 por la segunda fecha de la Champions League.

Hoy 19:33

El Atlético de Madrid atraviesa un momento arrollador en la Champions League y lo confirmó este miércoles con una goleada 5-1 frente a Eintracht Frankfurt, en la que Julián Álvarez volvió a ser figura con dos asistencias de lujo y un penal convertido a pura clase.

El conjunto de Diego Simeone, que venía de humillar a Real Madrid con un 5-2 en el clásico, abrió rápido el marcador gracias a Giacomo Raspadori, quien empujó un centro de Giuliano Simeone a los 4 minutos. Luego, un córner ejecutado por Álvarez desde la derecha terminó en gol de Robin Le Normand tras el toque previo de Antoine Griezmann.

Antes del descanso, la Araña deslumbró con una corrida a pura potencia: superó a la defensa alemana y, en lugar de rematar, asistió con frialdad a Griezmann, que selló su gol número 200 con la camiseta rojiblanca. En el complemento, el visitante descontó por medio de Jonathan Bakudart, pero la sociedad argentina volvió a marcar la diferencia: Álvarez lanzó otro tiro de esquina preciso y Giuliano Simeone conectó de cabeza para el 4-1.

La fiesta se cerró a los 82 minutos con un penal ejecutado por Álvarez, que lo transformó en gol con un sutil disparo picado para llegar a los 36 tantos en el club madrileño. De esta manera, el Atleti hilvanó su tercer triunfo consecutivo, con 13 goles a favor en apenas tres partidos: 3-0 a Rayo Vallecano, 5-2 al Real Madrid y ahora 5-1 al Eintracht.

TEMAS Champions League Club Atlético de Madrid Julián Álvarez

