Fuentes entregó 14 nuevos camiones compactadores de residuos para incorporar al servicio de recolección

Desde el municipio de la Capital se impulsa la mejora del sistema de recolección de residuos de la ciudad.

Hoy 20:27

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, entregó a la Dirección de Servicio Urbanos 14 camiones cero kilómetros compactadores de residuos, para continuar mejorando el sistema de recolección de la ciudad.

Se trata de cuatro vehículos con capacidad de compactación de 10 metros cúbicos de transporte para cumplir servicios en el microcentro. Y otros 10 camiones con una capacidad de 17 de metros cúbicos para distintos centros operativos.

"Estamos incorporando a la ciudad moderno equipamiento. Estos nuevos camiones se suman a los 56 que ya tenemos trabajando por lo que se incrementará la calidad y eficiencia de servicio", remarcó la jefa comunal.

Indicó además que los nuevos vehículos cuentan con un sistema para levantar contenedores, que están previstos instalarse en lo largo de la avenida costanera, en el marco de un programa de separación de residuos sólidos y húmedos en origen.

"Esto tiene que ver con la eficiencia y la posibilidad de reutilización de los residuos que habitualmente se arrojan de manera conjunta en los cestos de basura", explicó.

La intendente destacó que el trabajo con los nuevos camiones será inmediato previa capacitación del personal sobre su funcionamiento hidráulico.

Cabe destacar que tanto los nuevos vehículos como los que ya prestan el servicio de recolección cuentan con GPS.

También la Ing. Fuentes remarcó que es importante que los vecinos respeten el horario de recolección de los residuos domiciliarios para evitar que haya desechos en la vía pública.