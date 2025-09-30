La dirección de la Juventud de la Municipalidad organizará un torneo de Calistenia

El evento se desarrollará en el Parque Aguirre.

Hoy 20:43

Coordinado por la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital, el próximo sábado 4 de octubre a las 10 horas, el sector de las Barras Azules del Parque Aguirre será escenario del Torneo de Calistenia – modalidad básicos (resistencia), un evento que reunirá a deportistas de la Madre de Ciudades, del interior y de otras provincias, en una jornada de competencia, disciplina y compañerismo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad es organizada en articulación con distintos equipos y gimnasios de entrenamiento calisténico, que vienen impulsando el crecimiento de esta disciplina en los últimos años.

El torneo contempla una categoría única femenina, mientras que en masculino se dividirá en tres niveles: principiantes, intermedio y avanzado. De esta manera, se busca garantizar que cada participante pueda medirse en igualdad de condiciones según su experiencia.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de los números de WhatsApp 3856772697 y 3855117944.

Desde la organización destacaron que habrá importantes premios para los ganadores, aunque el principal objetivo es fortalecer la práctica de la calistenia y consolidar un espacio de encuentro para los jóvenes.

“Estas acciones se enmarcan en un trabajo articulado entre los jóvenes calisténicos y el municipio, que incluyó una reunión con la intendenta Ing. Norma Fuentes, quien se comprometió a generar instancias de oportunidades y visibilización para este deporte emergente”, indicó el director de la Juventud de la Capital, Luis Llanos.

Asimismo, en días pasados, los jóvenes mantuvieron un encuentro con el secretario de Deportes de la provincia, Prof. Carlos Dapello.