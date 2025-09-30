Detuvieron en Perú a “Pequeño J", presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela

Lo atrapó la Policía Bonaerense tras una serie de entrecruzamientos telefónicos. Ya son nueve los detenidos por los crímenes de Brenda, Morena y Lara

Hoy 21:07

La Justicia detuvo a “Pequeño J”, el narco de 20 años acusado de haber sido el autor intelectual de la tortura y asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en la localidad bonaerense de Florencio Varela.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las autoridades atraparon a Tony Janzen Valverde Victoriano en Perú. Sobre él pesaba un pedido de captura nacional e internacional desde el viernes a la noche, cuando las autoridades difundieron su identidad por temor a que abandone el país.

Según fuentes cercanas al caso, Valverde Victoriano estaba oculto en un camión a la altura del kilometro 70 en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima.

Las fuerzas de seguridad lo venían siguiendo por antenas y desplegaron un operativo en la ruta, donde frenaron el vehículo y descubrieron que iba escondido. Creían que se iba a encontrar con Matías Agustín Ozorio, su mano derecha, que fue detenido más temprano.

Quién es “Pequeño J”, el narco acusado de ordenar el triple crimen de Florencio Varela

Valverde Victoriano nació en la localidad de La Libertad, en Perú. Se trata de un narco con dos características temibles: es extremadamente sanguinario y entiende los códigos que se manejan dentro del narcotráfico.

“Pequeño J” está acusado de haber planeado y ordenado el triple crimen y de tender la trampa para atraer a las chicas que vivían en La Matanza. Las llevó a una casa donde fueron brutalmente asesinadas.

Los investigadores creen que el crimen fue ordenado como un mensaje mafioso, que incluyó una transmisión en vivo a un grupo cerrado de Instagram con la tortura y posterior descuartizamiento de las tres jóvenes.

En ese sentido, definen a “Pequeño J” como un delincuente joven, brutal y sin códigos ni límites a la hora de disciplinar a la gente que trabaja para él.