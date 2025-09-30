Novaro en LO: “El gobierno estuvo muy cerca de hundirse y solo lo salvó la ayuda de Estados Unidos”

El politólogo analizó la coyuntura argentina en Libertad de Opinión y advirtió que la gestión de Javier Milei atraviesa un momento de debilidad política, con riesgos de repetir un ciclo de crisis.

Hoy 23:07

La crisis financiera que golpeó al país en los últimos meses, marcada por la corrida cambiaria, la incertidumbre electoral y la debilidad institucional, puso al gobierno de Javier Milei al borde de una situación límite. En este contexto, el politólogo Marcos Novaro participó de una nueva edición de Libertad de Opinión y expresó que el auxilio norteamericano actuó como un “salvavidas providencial” que permitió frenar la corrida y otorgar un respiro al oficialismo.

Según explicó, “el gobierno estuvo muy cerca de hundirse” y remarcó que, sin la intervención de Estados Unidos, el escenario podía haber derivado en un nuevo estallido económico y social. A su juicio, los errores propios de la gestión fueron el factor central de la crisis: “El principal problema fue político, Milei creyó que no necesitaba al Congreso y cometió un grave error al aislarse de gobernadores y aliados”.

Novaro también evaluó la estrategia electoral del oficialismo y sostuvo que, tras haber aprobado leyes importantes en 2024, el Presidente optó por la confrontación y la polarización, lo que debilitó la gobernabilidad y generó desconfianza en los mercados.

Respecto al futuro inmediato, el analista consideró que la estabilización económica será difícil de sostener sin consensos amplios y advirtió que la sociedad ya no pone el foco principal en la inflación: “La gente hizo un sacrificio fuerte, ahora reclama la recuperación de ingresos, empleo, educación, salud y obra pública”.

Sobre el escenario electoral, planteó que un desempeño mediocre del oficialismo podría otorgarle margen de maniobra, pero una derrota severa volvería a poner en riesgo la estabilidad. “El gobierno necesita recomponer su estrategia y evitar volver a radicalizarse. Si insiste en el mismo error, puede quedar atrapado en un nuevo círculo vicioso de crisis”, señaló.

Al analizar a la oposición, Novaro destacó la emergencia de los gobernadores como actores de peso y subrayó que la política nacional atraviesa un proceso de mayor federalización, aunque todavía no surge una figura con capacidad de liderazgo nacional. Sobre el peronismo, indicó que enfrenta contradicciones internas: “Quienes son moderados políticamente son muy duros en lo económico, y quienes podrían ser más flexibles en lo económico, no lo son en lo político”.

Finalmente, cuestionó el discurso presidencial que asegura que “lo peor ya pasó”. Para Novaro, los conflictos sindicales, la cuestión jubilatoria y las reformas pendientes muestran que aún quedan desafíos muy complejos. Y concluyó: “Hay que reconocer que Milei logró sobrevivir en condiciones muy adversas, pero lo que viene será un año de grandes tensiones y dificultades para avanzar en cambios estructurales”.