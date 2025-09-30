La CGT expresó un contundente apoyo a Fuerza Patria Peronista

“El gobierno nacional plantea un escenario de ajuste y políticas destructivas para los trabajadores”, expresó el candidato a senador nacional.

Hoy 22:44

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria Peronista, José Emilio “Pichón” Neder, encabezó este martes por la noche un encuentro con delegados de la CGT Regional Santiago del Estero, en la sede central del Partido Justicialista.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Junto al secretario general José Gómez, y al adjunto Gerardo Montenegro, en principio Neder agradeció “el apoyo y acompañamiento a Fuerza Patria Peronista del movimiento obrero santiagueño, con una militancia organizada y activa en toda la provincia”.

“Cada vez que la derecha llega al gobierno nacional plantea siempre la misma historia: un escenario de ajuste y políticas destructivas para los trabajadores, ahogando a las pequeñas y medianas empresas. Ese modelo nada tiene que ver con el país federal ni con los trabajadores, que no les importan”, fustigó.

“La gente necesita un Estado presente con dinámica de gestión, no un perverso gobernando Argentina sin empatía por nada ni por nadie, y encima disfrutando de hacer daño. Por eso le pido a cada compañera y compañero: vayamos a hablar con cada amigo, con cada familia y vecino, con mucho respeto militando la causa justa del peronismo. A esa muralla no la van a poder romper, Fuerza Patria va a ponerle un freno en las urnas a la derecha”, concluyó.