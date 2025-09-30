Zamora inauguró el nuevo hospital de Sumampa y entregó viviendas sociales a familias de la zona

El gobernador inauguró este martes el nuevo edificio del Hospital Zonal "Dr. Schult Grau" de Sumampa, departamento Quebrachos. Además, entregó viviendas sociales a familias de esta ciudad y de los parajes La Media Luna y San Francisco.

Hoy 00:03

Estuvieron también en el acto el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez; los ministros de Salud, Natividad Nassif; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y de Obras Públicas, Aldo Hid; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; el intendente de Sumampa, Fernando Bernasconi; la directora del Hospital Zonal de Sumampa, Pamela Serrano; legisladores, intendentes y comisionados municipales de la región, entre otras autoridades.

En primera instancia la comitiva entregó las llaves de las unidades habitacionales construidas por la municipalidad local con fondos de la provincia. El corte de cintas simbólico se hizo en el domicilio de Claudia Fabiana Acuña.

En este lugar, el gobernador destacó la importancia de este programa que ya lleva más de 32 mil viviendas entregadas y remarcó: "Esto implica una inversión del Gobierno provincial que tiene que ver con llegar a los sectores más vulnerables, sobre todo en cuestión habitacional, y poder también trabajar en la salud de la gente".

Agregó: "Dejamos inauguradas estas cinco viviendas con el compromiso de que se sigan construyendo más aquí y en toda la provincia hasta que no quede ninguna familia santiagueña sin su techo digno".

Luego, las autoridades se trasladaron a las instalaciones del moderno centro asistencial para realizar el corte de cintas y un recorrido por las instalaciones que cuenta con 4.490 metros cuadrados de superficie cubierta y está diseñado para optimizar la atención sanitaria regional.

Dispone de 21 camas de internación, Unidad de Terapia Intensiva (UTI), Shock Room, quirófano, servicios, de obstetricia; de esterilización, de 10 consultorios médicos, 1 consultorio odontológico, farmacia, enfermería, laboratorios, un sector de guardia, triage, 6 camas para internación abreviada; sala de Telesalud y área de Atención Primaria de la Salud (APS).

Incluye un sector de diagnóstico por imágenes con Rayos X, laparoscopia, mamografía y ecografía, además de salas técnicas e informes, asegurando cobertura diagnóstica integral.

El hospital también cuenta con un Salón de Usos Múltiples y una sala destinada a la capacitación y formación del personal.

En otro orden, es de destacar que el municipio ejecutó con fondos del Gobierno provincial, 8.500 metros de hormigón armado en calles de distintos sectores de la ciudad y la refacción integral con construcción de patio de formación en la Escuela Técnica N°9.

La hacer uso de la palabra, el gobernador Zamora destacó la elevación de categoría del hospital, de Distrital a Zonal. "Era una deuda que teníamos pendiente y son seis hospitales iguales, de última generación, con equipamiento tecnológico con lo que estamos poniendo a punto todas las funciones de este hospital que son muchas y en 30 días estará instalado el tomógrafo", indicó.

Resaltó también que con todas estas mejoras en materia de salud "son casi 400 camas más en toda la provincia de todo tipo, desde internación hasta terapia, sumando un total de 2 mil camas hospitalarias en toda la provincia, que nos coloca por arriba de lo que exige la OMS".

En un párrafo aparte recordó al Dr. Cesar Monti y contó que fue él quien inició este proceso de mejoras para los hospitales tras la pandemia, "donde nos dimos cuenta que era necesario tener más camas ya que tuvimos que montar hospitales de campaña".

En lo que respecta a las obras que se ejecutan en toda la provincia aseguró: "El verdadero contenido lo dan las personas y esto tiene que ver con todo un proceso en materia de salud que no es sólo equipamiento tecnológico de punta, sino los recursos humanos y quienes vendrán aquí y este hospital es lo que se merece esta ciudad".

También, destacó la creación de la carrera de Medicina en la Unse, que dio a jóvenes santiagueños la posibilidad de estudiar en su tierra, "con una infraestructura que tiene la mejor sala de simulación del país”. También anunció: “Próximamente tendremos el quinto hospital de clínicas del país, hecho con fondos santiagueños", y expresó su satisfacción porque ya hay egresados de la Facultad de Medicina trabajando en el Hospital de Fernández y adelantó que dos egresados se incorporarán al sistema de salud en Sumampa.

En la parte final destacó el crecimiento sostenido que ha tenido la provincia y expresó: "El Estado es el que equipara y nosotros hemos trabajado para lograr el desarrollo y somos una provincia que exporta y traemos más dólares al país que lo que gastamos. Es decir, somos la sexta provincia con balanza comercial positiva en dólares. Eso es Santiago del Estero, producto del trabajo, del esfuerzo de la organización y también de la infraestructura de la obra pública".

"Tenemos que seguir construyendo un Santiago del Estero con desarrollo, con progreso, pero con posibilidades para todos", concluyó.