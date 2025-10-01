Video: así fue la detención de “Pequeño J”, el narco acusado del triple crimen en Florencio Varela

El joven de 20 años fue capturado en Perú en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Interpol. Estaba escondido en un camión.

Se conocieron las imágenes del momento en que agentes de la Policía Nacional de Perú detuvieron a “Pequeño J”, el narco acusado de ser el autor intelectual de la tortura y asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela. El sospechoso, de 20 años, fue localizado este martes en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, mientras intentaba ocultarse dentro de un camión.

En el video se lo escucha identificarse como “Tony Janzen Valverde Victoriano” cuando los efectivos le preguntan su nombre. La captura se produjo en plena calle, sobre el kilómetro 70 de la ruta, en un operativo que se había planificado para interceptarlo en el momento en que se reuniría con su mano derecha, Matías Agustín Ozorio.

Ozorio había sido detenido horas antes, alrededor de las 10 de la mañana del martes, y se prevé que sea expulsado de Perú en las próximas horas. El dato clave surgió del análisis de su celular, que reveló que a las 22.00 planeaba encontrarse con “Pequeño J” en la zona de Los Olivos – Metro Izaguirre.

Con esa información, las autoridades mantuvieron la operación bajo estricta reserva. Agentes de la Policía Bonaerense e Interpol, en coordinación con la Policía Nacional de Perú, montaron controles y seguimientos en distintos puntos estratégicos hasta concretar la detención durante la noche.

Desde el viernes pasado, sobre “Pequeño J” pesaba un pedido de captura nacional e internacional, ante la sospecha de que abandonara el país tras el triple crimen.

La historia detrás de “Pequeño J”

El apodo que lo identifica desde chico está vinculado a la figura de su padre, Janhzen Valverde, quien integró la banda criminal “Los Injertos de Nuevo Jerusalén” en el distrito La Esperanza, provincia de Trujillo, y fue asesinado en 2018 en un ajuste de cuentas.

Valverde había sido señalado por ejercer violencia contra su pareja, Yuliana Victoriano, y por haber abandonado a sus hijos, Tony (conocido como “Pequeño J”) y Sandy. Su muerte estuvo ligada a una venganza: la investigación determinó que Wilder Lara Chávez, miembro de la banda rival “La Jauría”, lo ejecutó en represalia por el asesinato de su cuñado, Santos López Guevara, integrante de “El Gran Marqués”.

“Todo indica que fue una venganza. En julio de 2018 mataron a López Guevara y, cinco meses después, asesinaron al padre de ‘Pequeño J’ en represalia”, señalaron fuentes policiales en aquel momento.

Ahora, el hijo de aquel criminal se enfrenta a un proceso internacional tras ser acusado de ordenar un triple crimen que conmocionó a Florencio Varela y al país entero.