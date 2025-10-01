La Policía de Perú asegura que el móvil del triple crimen en Florencio Varela fue el robo de tres kilos de cocaína

“Pequeño J” y Matías Ozorio fueron detenidos en Lima y trasladados a la Dirección Antidrogas. Mientras tanto, en Argentina la Justicia avanza con nuevas detenciones y halló el auto que habría usado otro de los implicados.

Hoy 01:36

La investigación por el triple asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela sumó en las últimas horas un dato clave: según la Policía Nacional de Perú, el móvil del crimen habría sido el robo de tres kilos de cocaína.

Los principales sospechosos, Tony “Pequeño J” Valverde Victoriano y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, fueron capturados el pasado martes en Lima y trasladados a la Dirección Antidrogas de la capital peruana. Al ingresar a la dependencia policial, el joven de 20 años aseguró ante las cámaras: “Me echaron la culpa, yo no maté a nadie”.

En paralelo, en Argentina, fiscales, efectivos de la Policía Federal y de la Bonaerense mantuvieron una reunión de urgencia en la fiscalía que lleva adelante la causa. Allí se definieron nuevas medidas de prueba que apuntan a desentrañar la trama detrás del brutal hecho.

En las últimas horas fue secuestrado el auto que supuestamente conducía Víctor Sotacuro, el quinto detenido por el caso. El vehículo fue hallado en Quilmes, a pocos kilómetros del lugar del crimen.

Además, este lunes había sido arrestada Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, de 30 años, quien también habría estado dentro del coche la noche en que asesinaron a las tres jóvenes. La Justicia investiga si cumplió un rol clave en la logística de la emboscada.

Con estas detenciones y hallazgos, la causa avanza en dos frentes: por un lado, la extradición de los principales acusados desde Perú, y por otro, la consolidación de pruebas en territorio bonaerense para establecer con precisión el grado de participación de cada uno de los implicados en el triple crimen que conmocionó a la provincia.