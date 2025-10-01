Santa Fe: encontraron una camioneta calcinada con restos humanos en su interior

El vehículo estaba en un camino rural cercano a la ruta nacional 19. Hallaron un cráneo y otras piezas que trasladaron a la morgue para intentar establecer la identidad de la víctima.

Hoy 06:00

Un macabro hallazgo se registró el martes en Santa Fe, cuando la Policía encontró restos humanos dentro de una camioneta calcinada que estaba situada en un camino rural cercano a la ruta nacional 19.

Las autoridades acudieron al lugar, ubicado en el límite entre Santo Tomé y Colonia San José, luego de recibir una alerta anónima cerca de las 10.15 que daba cuenta de un vehículo que se estaba prendiendo fuego.

“Al sureste, hay un vehículo quemado con restos humanos”, dijo alguien en una comunicación telefónica con el destacamento policial de San Agustín.

Al llegar a ese camino de tierra de difícil acceso, que no cuenta con alumbrado público, tiene escaso tránsito y corre cerca de las vías del ferrocarril Mitre, personal del Destacamento 13 de Colonia San José encontró una camioneta Renault Trafic blanca totalmente carbonizada. La sorpresa aumentó cuando inspeccionaron la parte posterior y notaron la presencia de huesos.

Ante esta situación, precintaron el área para preservar la escena y se le dio intervención al fiscal de Homicidios, Andres Marchi, quien dispuso la intervención de un equipo de peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía de Investigaciones (PDI) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

Los restos humanos, entre los que había un cráneo, parte de una columna lumbar y un fémur, fueron enviados a la morgue judicial para intentar determinar la identidad de la víctima a través de una autopsia.

Cerca de la camioneta, además, hallaron una silla de madera y una chapa patente que también serán sometidas a una serie de análisis con el fin de encontrar algún rastro genético o huella que les permita esclarecer el hecho.

Si bien desde la Fiscalía no hubo una comunicación oficial, trascendió que una de las hipótesis que manejaban los investigadores era que la camioneta pudo haber sido incendiada para ocultar el homicidio de la persona cuyos restos encontraron.