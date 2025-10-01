Jim Carrey será homenajeado en París durante la 51ª edición de los premios César

El actor canadiense será distinguido por la Academia de Cine de Francia en la 51ª edición de los premios, que se celebrará en el Théâtre Olympia el 27 de febrero de 2026.

Hoy 06:38

La Académie des Arts et Techniques du Cinéma anunció que Jim Carrey será homenajeado con el César Honorífico en la próxima ceremonia de los premios, prevista para febrero de 2026 en París. El reconocimiento destaca la trayectoria del actor, cuya carrera ha combinado éxitos de taquilla, actuaciones premiadas y una constante búsqueda artística.

Entre los recientes galardonados con esta distinción figuran Julia Roberts (2025), Christopher Nolan (2024), David Fincher (2023), Cate Blanchett (2022), Robert Redford (2019) y George Clooney (2017), lo que confirma el lugar de Carrey entre figuras centrales del cine internacional.

Nacido en Canadá, Carrey inició su carrera en la comedia en vivo y la televisión, con presencia destacada en In Living Color. Su irrupción en el cine llegó en 1994 con Ace Ventura: Pet Detective, The Mask y Dumb and Dumber, convirtiéndose en el primer actor en protagonizar tres películas líderes de taquilla en un mismo año.

Consolidó su prestigio con títulos como The Truman Show, Eternal Sunshine of the Spotless Mind y Man on the Moon, por los que ganó dos Globos de Oro al Mejor Actor. En 2010 fue nombrado Caballero de la Orden Nacional de las Artes y las Letras de Francia, en reconocimiento a sus aportes al arte y al cine.

Carrey también recibió el Premio Charlie Chaplin en los BAFTA Britannia Awards y en los últimos años sumó nuevos créditos en la saga Sonic the Hedgehog y en la serie Kidding. Además, fue protagonista del documental nominado al Emmy Jim & Andy: The Great Beyond y publicó la novela Memoirs and Misinformation.

“Su trabajo, dentro y fuera de la pantalla, recuerda al público que el cine puede hacer más que entretener: puede desafiar, conmover e incluso iluminar”, destacó la Academia en el comunicado oficial.