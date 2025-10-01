Clodomira: curandero juzgado por abuso intentó despegarse de las acusaciones

Dijo que la denunciante "le pagaba por sexo" a cambio de ser sanada. Admitió que la amenazó con viralizar videos cuando ella quiso terminar el vínculo.

Hoy 07:44

El curandero porteño, afincado en Clodomira y acusado de abusar sexualmente de una joven y extorsionarla con hacer virales sus imágenes íntimas, declaró ayer ante el Dr. Mariano Gómez, fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar a cargo de la causa y negó los cargos en su contra. "Chona" su amigo, que asimismo está imputado en esta causa, también fue interrogado.

El "Porteño" Bravo esgrimió una defensa atacando a la denunciante, asegurando que ella le pagaba sus "sanaciones" con sexo de manera voluntaria. El hombre fue detenido el pasado viernes 26 de septiembre, cuando personal del Departamento de Trata de Personas y Delitos Conexos allanó una casa del barrio Centro de Clodomira, y logró apresarlo con orden de la Justicia de Control y Garantías.

Bravo fue acusado por una joven mujer del delito de abuso sexual y extorsión. Junto a él fue apresado su amigo y supuesto cómplice, un sujeto apodado "Chona". En el marco de la investigación, ayer ambos fueron trasladados al Centro Judicial bandeño —pasadas las 8.30 de la mañana— donde fueron recibidos por el Dr. Gómez quien está a cargo de la causa. El primero en ser interrogado fue Bravo —acompañado por su abogado defensor, Dr. Osvaldo Díaz— quien escuchó atentamente la acusación que pesa en su contra y se le informó que está imputado por el delito de abuso sexual.

Más tarde, por recomendación de su letrado, Bravo accedió a declarar y manifestó que "desde hace dos meses conoció a "María" (nombre ficticio) y la atendía espiritualmente". El "Porteño" declaró: "Soy tarotista, y le realicé un rezo y una descarga con aceites y perfumes, pero sin tocarla". Dijo que una semana después "María" le explicó que "tenía problemas con su marido y me pidió que le haga un amarre. Yo le cobré entre 130.000 y 150.000 pesos, pero ella no tenia cómo pagar", remarcó.

"Yo le dijo que me encantaba y le ofrecí mantener relaciones sexuales conmigo, pero como sufro diabetes, solo sería sexo oral y ella accedió", subrayando que "nunca fue obligada. Le pedía hacer videos íntimos mientras mantenían relaciones sexuales orales y ella también accedió voluntariamente", dijo el "curandero".

"Cuando ella no quiso venir a mi casa para estar conmigo le dije que viralizaría los videos que no viralicé ninguno. La última vez que la vi fue el martes pasado, pero no hubo relaciones sexuales".

Por su parte, "Chona" —a quien se le endilga idéntico delito y también fue asistido por el Dr. Díaz— declaró que "no mantuve ningún tipo de relación sexual con ella. Soy diabético, enfermo del corazón, tengo liquido en los pulmones". También expresó que su miembro viril "está lesionado. Nunca tuve ningún tipo de trato con esta mujer". Mientras tanto, en la jornada de hoy la Fiscalía escuchará a la víctima, quien deberá ratificar sus dichos ante el Dr. Gómez. El fiscal espera el informe de los celulares de los acusados. No descartan que la causa sea instruida por la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual.