Estafa millonaria a una jubilada de Añatuya: la engañaron con un supuesto descuento en servicios públicos

Hoy 08:16

Una jubilada residente de la calle Chacabuco, en el barrio Platente Oeste de Añatuya, fue víctima de una estafa virtual el día de ayer mientras navegaba en Facebook. La mujer, al revisar su cuenta, encontró una publicidad que ofrecía descuentos exclusivos para adultos mayores en las facturas de un servicio público. Intrigada, hizo clic en el enlace que la redirigió a un número de WhatsApp, donde comenzó a solicitar más detalles sobre la oferta.

En la conversación, un sujeto que se presentó como operador de la empresa de servicios públicos la contactó por videollamada, donde le explicó los beneficios y solicitó información personal como parte del proceso. Además, el estafador le pidió realizar un escaneo de su rostro, alegando que era un "requisito" para acceder al descuento.

Sin embargo, todo resultó ser una trampa para obtener datos privados de la mujer. Con la información proporcionada, los delincuentes realizaron préstamos por un total de 2.300.000 pesos, utilizando tarjetas de crédito y billeteras virtuales a su nombre, sin su consentimiento.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Nº 41 de Añatuya, y el caso ya está siendo investigado por el personal del Departamento de Delitos Económicos, quienes se encargan de esclarecer los hechos y dar con los responsables de esta modalidad de estafa digital.