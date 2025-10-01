Un hombre fue brutalmente golpeado tras una discusión en un boliche de La Banda

Un incidente previo entre dos hombres de La Banda derivó en una violenta agresión en la madrugada. La víctima, quien sufrió graves lesiones, fue atacada cuando se retiraba de un boliche.

Hoy 08:22

Un hombre de 34 años, domiciliado en el barrio Mama Antula de La Banda, sufrió una agresión violenta a la salida de un boliche ubicado en la autopista Juan Domingo Perón. El incidente ocurrió luego de que la víctima se encontrara con un hombre del barrio Villa Griselda, con quien había tenido un altercado previo debido a un malentendido relacionado con comentarios hacia su novia.

Según relató el bandeño ante personal de la Comisaría Nº 12, la situación se había calmado cuando él se acercó al agresor y le sugirió dejar de lado el incidente para evitar futuros problemas. Aparentemente, el hombre aceptó la propuesta, pero la violencia estalló nuevamente a las 6:40 de la mañana, cuando la víctima se retiraba del boliche y se dirigía al estacionamiento.

En ese momento, el hombre del barrio Villa Griselda lo atacó por la espalda, golpeándolo con trompadas y patadas mientras se encontraba en el suelo. La víctima perdió el conocimiento de inmediato, sufriendo un traumatismo encéfalocraneano (TEC), una fractura maxilofacial y contusiones pulmonares bilaterales.

Tras el ataque, sus amigos lo auxiliaron y lo trasladaron en su propio vehículo hasta la casa de uno de ellos, donde fue atendido por sus padres, quienes lo llevaron al Hospital Independencia. La madre de la víctima fue la encargada de informar a la policía sobre el grave estado de salud de su hijo.

La médica de guardia que atendió al paciente reportó que el hombre perdió el conocimiento debido a los golpes recibidos y que necesitaría intervención quirúrgica.

Por su parte, el agresor también presentó una denuncia, alegando que había sido amenazado por la víctima dentro del boliche antes del ataque, lo que generó un intercambio de acusaciones.

La Fiscal de Banda y Robles, Dra. María Teresa Montes, ordenó una prohibición de acercamiento entre los involucrados y dispuso la intervención de la brigada de investigaciones para tomar declaraciones y realizar un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, con el fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.