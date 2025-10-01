Inició un ciclo de charlas sobre el "Manejo Clínico de ETS en el primer nivel de atención"

Con el objetivo de fortalecer el abordaje de las ETS en el primer nivel de atención, comenzó el Proyecto de Extensión Universitaria liderado por el Dr. Christian Zabaljauregui, con una charla sobre sífilis y su diagnóstico en el siglo XXI.

Hoy 08:33

Esta semana, dio inicio el Proyecto de Extensión Universitaria titulado "Manejo Clínico Terapéutico de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en el primer nivel de atención", dirigido por el Dr. Christian Zabaljauregui, profesor Adjunto de Clínica Dermatológica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (FCM-UNSE) y especialista en Dermatología del Cepsi.

El primer encuentro de este ciclo de charlas se centró en un tema de gran relevancia para la salud pública: "Sífilis: ¿sigue siendo la gran simuladora del siglo XXI?". La conferencia contó con la participación especial de Ana Guadalupe Hauteberque, alumna de 5º Año de la FCM-UNSE, quien abordó los aspectos clínicos y los retos diagnósticos de esta enfermedad.

Este ciclo de charlas tiene como objetivo profundizar en el abordaje clínico y terapéutico de las ETS más frecuentes, con un enfoque en mejorar la atención en el primer nivel de salud, facilitando la identificación temprana y el tratamiento adecuado de estas enfermedades. Además, las actividades se están transmitiendo de forma virtual, permitiendo el acceso a una amplia audiencia de profesionales de la salud y estudiantes interesados en la temática.

El proyecto no solo busca proporcionar herramientas para el diagnóstico y tratamiento, sino también generar conciencia sobre la importancia de la prevención y el manejo adecuado de las enfermedades de transmisión sexual, una problemática sanitaria que sigue afectando a millones de personas en todo el mundo.