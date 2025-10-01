Una joven le hizo una broma a su novio sobre una "gallina embarazada" y se viralizó

Con más de 70 mil visualizaciones y una ola de comentarios, el video titulado "Le hago creer a mi novio que cociné una gallina embarazada" dejó a miles de usuarios boquiabiertos.

La creatividad en las redes sociales no deja de sorprender, y una de las últimas sensaciones en TikTok fue una broma inesperada de Yashira a su novio Joaquín. Con más de 70 mil visualizaciones y una ola de comentarios, el video titulado "Le hago creer a mi novio que cociné una gallina embarazada" dejó a miles de usuarios boquiabiertos.

Todo comenzó con una idea simple pero perfectamente planeada: Yashira decidió introducir un pollo pequeño dentro de otro más grande y cocinarlos juntos en el horno. La escena fue cuidadosamente organizada, con Yashira llamando a su novio para que viera el supuesto "milagro" culinario.

Cuando Joaquín abrió el pollo cocinado y descubrió el pollito dentro del ave, su reacción fue una mezcla de incredulidad y horror. “La gallina que cociné estaba embarazada”, le dijo Yashira con total firmeza. La confusión de Joaquín se fue intensificando mientras sacaba trozos del pollo más pequeño del interior, convencido por completo de que presenciaba algo insólito.

“Es lo más triste que he visto en mi vida, matamos a una gallina embarazada”, exclamó Joaquín, visiblemente conmocionado. La situación se volvió aún más absurda cuando él sugirió demandar a quien les vendió la gallina, ya que, según su teoría, habían matado a una gallina en estado de gestación.

La desesperación de Joaquín aumentó cuando Yashira comenzó a comer la gallina con aparente tranquilidad, mientras él insistía: “Yo no voy a comer eso”. La tensión culminó cuando, finalmente, Yashira le preguntó si las gallinas se embarazan o ponen huevos, lo que llevó a Joaquín a cuestionarse lo que había visto. En ese momento, la verdad salió a la luz: “Porque yo lo puse allí”, confesó Yashira entre risas.

El video, que rápidamente se hizo viral, superó los 106 mil comentarios y fue acompañado de reacciones de incredulidad y risa. Muchos usuarios, desde veganos hasta fanáticos del humor, comentaron sus impresiones, entre ellas: “Vi esto siendo vegana y casi me desmayo” y “Estaba preñada, dijo jajajaja”, en referencia a la frase que se repitió en tono jocoso.

Con este video, Yashira demostró el poder de la sorpresa y cómo una simple broma puede generar un gran impacto en las plataformas de altísima interacción como TikTok. La mezcla de humor, creatividad y espontaneidad sigue siendo una fórmula infalible para crear contenido que cautiva a las audiencias y se convierte en fenómeno viral.