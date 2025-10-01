Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 OCT 2025
El abuelo de dos de las chicas asesinadas, sobre la detención de Pequeño J: “Sentimos un poco de alivio”

Antonio dijo que puede haber otros sospechosos vinculados al triple crimen.

Hoy 09:01
Abuelo chicas asesinadas

El abuelo de dos de las chicas asesinadas en Florencio Varela habló tras la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, el presunto auto intelectual del hecho, y su mano derecha, Matías Ozorio, en Perú: “Sentimos un poco de alivio, ahora queremos ver que hace la Justicia”.

Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, no descartó que "pueda haber otros responsables". "El abogado nos dijo que es muy difícil que un chico de 20 años pueda manejar semejante red”, afirmó.

Además, no se sorprendió de que  el principal sospechoso, Tony Janzen Valverde Victoriano, haya negado estar detrás de los crímenes. “Nadie se va a hacer cargo de un delito nunca”, dijo.

Ayer Tony Janzen Valverde Victoriano, el presunto autor intelectual del hecho, y su mano derecha, Matías Ozorio, fueron apresados mientras se escondían en Perú. Se tramita la extradición de ambos.

