Comenzó la audiencia de prisión preventiva contra Silvio Perea, acusado de torturar a su pareja

El comerciante detenido está acusado de agredir física y gravemente a su pareja, una conocida abogada del foro local.

Hoy 09:34

La audiencia por el pedido de prisión preventiva contra Silvio Fernando Perea comenzó este miércoles. El hombre está acusado de golpear y quemar con un cuchillo caliente a su pareja, la abogada Analía Inés Mamani.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se produjo en la última semana de agosto, en un edificio ubicado sobre avenida Belgrano, entre Rivadavia y Alvarado, en el centro de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, una vecina alertó a las autoridades sobre una situación de violencia de género en un departamento, lo que permitió que la víctima realizara la denuncia correspondiente.

La denuncia detalló que la profesional había sido víctima sistemática de episodios de violencia por parte de Perea, y que este episodio constituyó la culminación de una situación de maltrato que se venía repitiendo en el tiempo.

El proceso judicial continúa con la expectativa de que el tribunal resuelva sobre la prisión preventiva del acusado mientras avanza la investigación.