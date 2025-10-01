El Gobierno oficializó el pago de un bono extraordinario de $70 mil para jubilados y pensionados

La medida se implementará en octubre, con el objetivo de reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Hoy 11:31

Este miércoles, el Gobierno nacional confirmó el pago de un nuevo bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo en octubre de 2025. La medida fue oficializada a través del decreto 700 publicado en el Boletín Oficial. Este bono está destinado a quienes cobren prestaciones contributivas que no alcancen el haber mínimo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), así como a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

Según el decreto, el bono será de hasta $70.000 para aquellos que perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado, conforme al artículo 125 de la Ley 24.241. Esto beneficiará a un amplio sector de la población jubilada y pensionada que depende de estos ingresos para su sustento diario.

Jubilación mínima y aumento en octubre

El bono se sumará al monto habitual que perciben los jubilados. En octubre, la jubilación mínima con el bono alcanzará los $396.298,38, mientras que el monto sin el bono será de $326.298,38, luego de un aumento del 1,88% determinado según la inflación de agosto.

Este aumento forma parte del ajuste que se realiza en línea con el índice de inflación publicado por el INDEC, y se destina a mejorar el poder adquisitivo de los jubilados en un contexto económico desafiante.

Beneficios adicionales

Además, en el marco de los incrementos anunciados, la Asignación Universal por Hijo (AUH) también experimentará un ajuste en octubre. A partir de este mes, la AUH y otras asignaciones de ANSES quedarán de la siguiente manera:

AUH y AUE (Asignación Universal por Embarazo) : $117.251,55 .

: . Asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $58.631 para el primer escalón de ingresos.

Esta serie de medidas tiene como objetivo mitigar los efectos de la inflación y mejorar las condiciones económicas de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.

Cronograma de pagos de ANSES

En cuanto a la fecha de pagos, la ANSES ya confirmó el cronograma completo para octubre, el cual incluye tanto los pagos de jubilaciones y pensiones como los de asignaciones familiares. Los beneficiarios deben consultar el calendario específico para conocer los días de cobro según su documento.