Netflix da un primer vistazo del monstruo de Jacob Elordi en la nueva película de Frankenstein

La película de Guillermo del Toro, inspirada en la obra de Mary Shelley, se estrenará en cines el 17 de octubre y en streaming el 7 de noviembre.

Hoy 12:08

Netflix presentó un nuevo tráiler de Frankenstein, dirigido por Guillermo del Toro, que ofrece un vistazo más cercano al monstruo interpretado por Jacob Elordi, incluyendo su voz estremecedora y su rostro transformado, que hasta ahora había permanecido oculto en adelantos anteriores.

El avance también muestra escenas de Oscar Isaac como Victor Von Frankenstein y Mia Goth como Elizabeth Lavenza, la prometida del científico, así como los escenarios de fantasía de la película: desde un barco encallado en un océano helado hasta un elegante baile de gala.

La película ha sido bien recibida en el circuito de festivales de otoño, con su estreno en el Festival de Venecia y proyecciones sorpresa en Telluride y Toronto. En TIFF, Frankenstein obtuvo el segundo puesto en el premio del público, un indicador importante de cara a la temporada de premios.

Del Toro, que llevaba décadas desarrollando esta adaptación antes de que Netflix le diera luz verde, explicó: “El discurso habitual de Frankenstein tiene que ver con la ciencia que se descontrola. Pero para mí, se trata del espíritu humano. No es un cuento de advertencia: habla de perdón, de comprensión y de la importancia de escucharnos unos a otros”.

La película tendrá un estreno limitado en cines el 17 de octubre, con fines de calificación para premios, y su debút en streaming será el 7 de noviembre.