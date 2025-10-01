Intentó robar en un maxikiosco del Bº Almirante Brown y amenazó al dueño con un arma blanca

Un hombre de 53 años intentó robar en un local comercial, pero fue detenido gracias a que el dueño del negocio se percató del robo al revisar las cámaras de seguridad desde su teléfono móvil.

Hoy 12:13

En la madrugada, un hombre de 53 años aprovechó un descuido de la empleada de un maxikiosco, ubicado en Av. Solís y calle Solano de Paz, en el barrio Almirante Brown, para robar una botella de Fernet y un paquete de galletitas, que escondió entre sus prendas. El dueño del negocio se percató del robo al revisar las cámaras de seguridad desde su teléfono móvil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Inmediatamente, el dueño del local alertó a su empleada y, minutos más tarde, se dirigió al negocio. Al llegar, notó que el sospechoso aún se encontraba cerca del lugar. Al confrontarlo y exigirle que devolviera la mercadería robada, el ladrón reaccionó de manera violenta, sacando un arma blanca y comenzando a insultar y amenazar al dueño.

El ladrón, al verse acorralado, huyó corriendo hacia un predio montuoso, donde descartó los elementos robados, los cuales luego fueron recuperados. Mientras intentaba escapar, el hombre fue retenido por transeúntes en calle Gaspar Medina y calle Domingo Palacios, quienes alertaron rápidamente a la Policía.

La intervención policial no tardó en llegar. Personal de la Comisaría 7ma se hizo presente en el lugar y procedió con la detención del sujeto, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado en calidad de demorado.