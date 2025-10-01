La Selección Argentina Sub-20 busca la clasificación ante Australia

El equipo de Diego Placente tendrá actividad este miércoles por la segunda fecha del Grupo D en Valparaíso. Un triunfo podría darle la clasificación anticipada a octavos de final. Viví el encuentro por Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 12:55

La Selección Argentina Sub-20 afronta un duelo clave en el Mundial de Chile 2025, cuando enfrente a Australia por la segunda jornada del Grupo D. El partido se jugará este miércoles 1 de octubre a las 20.00 en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso. Viví el encuentro por Canal 7 de Santiago del Estero.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo dirigido por Diego Placente llega con la moral en alto tras superar por 3-1 a Cuba en el debut, en un partido que jugó con un hombre menos desde los 10 minutos por la expulsión de Santiago Fernández. Los goles de Alejo Sarco (2) e Ian Subiabre pusieron a la Albiceleste en buena posición: si en el primer turno Italia vence a Cuba, Argentina clasificará a octavos con una victoria frente a los oceánicos.

Por su parte, Australia debutó con una caída por 1-0 ante Italia y está obligado a sumar de a tres para seguir con chances de avanzar en el certamen. El equipo de Trevor Morgan intentará dar el golpe ante una Argentina que se perfila como candidata en el grupo.

Probables formaciones de Argentina y Australia

Argentina (DT: Diego Placente): Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Santino Andino y Mateo Silvetti o Alejo Sarco.

Australia (DT: Trevor Morgan): Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic y Musa Touré.