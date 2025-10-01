La Selección Argentina Sub-20 goleó a Australia y se metió en los octavos del Mundial

El equipo de Diego Placente goleó por 4 a 1 en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso y se aseguró con una fecha de anticipación avanzar de fase.

Hizo los deberes. La Selección Sub 20 sabía que tenía que ganar para asegurar la clasificación de un grupo que le dio la posibilidad de pensar rápido en la próxima fase. Y, con un nivel colectivo que fue de menor a mayor, logró el objetivo: le ganó 4 a 1 a Australia y se metió en octavos de final de la Copa del Mundo.

Fue un inicio similar al del partido con Cuba. Incluso mejor, porque no solo Alejo Sarco volvió a poner el 1 a 0 a los tres minutos (con revisión de VAR mediante), sino que en esta ocasión, no hubo expulsión temprana. Tal como lo suele hacer en los comienzos de los distintos torneos juveniles, Diego Placente metió cambio de nombres y de sistema táctico. Claro, porque aparte del ingreso obligado de Valente Pierani por el expulsado Santiago Fernández, y la inclusión de Julio Soler y Tomás Pérez, el deté pasó del 4-2-3-1 al 5-2-3. Con más protagonismo de los laterales (particularmente de Dylan Gorosito, que asistió en el primer gol), y de Álvaro Montoro, la Selección encontró caminos distintos para un mismo resultado.

Si bien los pibes tuvieron momentos en los que les costó agarrar la pelota y se encontraron con un rival que sumó jugadores en la mitad de la cancha, no llegaron a ser dominados. Sí que tuvieron un susto en el gol anulado a Australia (dudosa falta de Tiago Quintal a Pérez), pero disiparon toda la incertidumbre con el tanto del propio ex jugador de Newell’s antes del cierre del primer tiempo.

Con el 2-0 a favor, Argentina encontró ratos de descanso a partir de la tenencia y supo controlar el trámite. A pesar del error de Santino Barbi, que erró en un pelotazo largo y le dejó el arco vacío a Daniel Bennie para poner el descuento, la Selección pasó de la turbulencia a golear con el tanto del ingresado Ian Subiabre (jugadón de Milton Delgado) y un bombazo de Santino Andino. Con la clasificación adentro, los pibes necesitan un empate ante Italia para sellar el primer puesto. Hay ilusión...