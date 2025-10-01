Ingresar
En vivo: la Selección Argentina Sub-20 busca la clasificación ante Australia

El equipo de Diego Placente tendrá actividad este miércoles por la segunda fecha del Grupo D en Valparaíso. Un triunfo podría darle la clasificación anticipada a octavos de final. Viví el encuentro por Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 20:22

La Selección Argentina Sub-20 afronta un duelo clave en el Mundial de Chile 2025, cuando enfrente a Australia por la segunda jornada del Grupo D. El partido se jugará este miércoles 1 de octubre a las 20.00 en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso. Viví el encuentro por Canal 7 de Santiago del Estero.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

