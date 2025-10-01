Atento, Colapinto: el clima puede complicar el GP de Singapur

Tormentas eléctricas, lluvias intermitentes y una humedad sofocante pondrán a prueba a pilotos y equipos en el exigente circuito callejero de Marina Bay.

Hoy 13:04

El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 genera expectativa, pero también preocupación por el clima. Según el pronóstico, se esperan tormentas eléctricas y lluvias entre jueves y sábado, lo que podría complicar tanto las prácticas como la clasificación. Para el domingo, día de carrera, el parte meteorológico anuncia lluvias aisladas y 31° de temperatura, con una humedad que superará el 75%.

El circuito de Marina Bay es considerado uno de los más desafiantes del calendario: callejero, con curvas cerradas, sin margen de error y más de 60 vueltas que exigen concentración y resistencia física. En condiciones de lluvia, el asfalto urbano acumula agua con facilidad y la visibilidad se reduce, lo que aumenta los riesgos de accidentes y obliga a estrategias de carrera imprevisibles.

En la edición 2024 ya se habían dado interrupciones por lluvia en entrenamientos y clasificación, y todo indica que este año la historia podría repetirse. Los equipos deberán estar preparados para alternar entre neumáticos de seco e intermedios en cuestión de minutos, con el clima tropical como factor determinante.

Así, el GP de Singapur se perfila como uno de los más exigentes de la temporada: calor extremo, humedad sofocante y tormentas repentinas, un combo que puede alterar no solo la parrilla, sino también el desarrollo de la carrera.