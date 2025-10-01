El descargo de Valverde tras la polémica en el Real Madrid: “Jamás me negué a jugar”

El uruguayo salió al cruce de los rumores que hablaban de una tensión con Xabi Alonso. Reconoció su mal momento futbolístico, pero ratificó que siempre estuvo disponible para el equipo.

Hoy 13:18

La polémica en torno a Federico Valverde y el Real Madrid sumó un nuevo capítulo. Luego de su inesperada suplencia en el duelo de Champions League frente a Kairat Almaty y de los gestos que encendieron rumores de un cortocircuito con Xabi Alonso, el mediocampista uruguayo decidió romper el silencio.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Valverde desmintió de manera tajante las versiones que lo acusaban de haberse negado a jugar. “Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar”, escribió el volante de 26 años en su cuenta oficial de X.

El charrúa también defendió su compromiso con el club: “He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso. Tengo buena relación con el entrenador, la confianza para hablarle de mi posición, pero siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos”, aseguró.

Finalmente, cerró con un mensaje de lealtad al escudo: “Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo. Lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea”.

La tensión se originó en la misma jornada de Champions, cuando Valverde dejó una imagen llamativa: salió último al césped, no participó del rondo con los suplentes y en el segundo tiempo realizó la entrada en calor apartado del grupo. Una situación que encendió alarmas en el club y que incluso obligó a Jude Bellingham a acercarse para intentar bajarle la tensión al momento.