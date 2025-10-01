Del Potro nominado al Salón de la Fama del Tenis en 2026

El tandilense fue propuesto para ingresar a la Clase 2026 del Hall of Fame, en reconocimiento a una carrera marcada por títulos, medallas olímpicas y la Copa Davis.

Hoy 13:24

Juan Martín Del Potro recibió un nuevo reconocimiento a su trayectoria: fue nominado como candidato al Salón de la Fama del Tenis Internacional 2026, en la categoría Jugador. El argentino compartirá la votación con dos nombres históricos: Roger Federer y Svetlana Kuznetsova.

La elección se realizará a través de un proceso en el que los postulantes deben alcanzar al menos un 75% de votos afirmativos, ya sea del jurado especializado (periodistas, historiadores y miembros del Hall of Fame) o de la combinación de ese grupo junto con el voto de los fanáticos, disponible online hasta el 10 de octubre. Los resultados serán anunciados en noviembre próximo.

En caso de ser elegido, Del Potro se sumará a la lista de argentinos que ya forman parte del selecto grupo: Guillermo Vilas (1991) y Gabriela Sabatini (2006). El museo, ubicado en Rhode Island (Estados Unidos), celebra a las grandes leyendas del tenis mundial.

La carrera de Juan Martín Del Potro

Del Potro fue campeón del US Open 2009, sumó un total de 22 títulos ATP, además de conquistar dos medallas olímpicas: bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016. En 2016 también lideró a la Argentina a la histórica conquista de la Copa Davis.

A lo largo de su trayectoria consiguió 439 victorias y 174 derrotas, y es uno de los pocos jugadores que logró vencer a los tres gigantes de su época: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.