Con Solari en duda, la formación de Racing ante River por la Copa Argentina

La Academia juega este jueves los cuartos de final frente al Millonario en Rosario. Costas tiene casi todo definido, pero esperará hasta último momento por el extremo.

Hoy 13:37

Racing ultima detalles para el cruce de este jueves ante River, por los cuartos de final de la Copa Argentina, en un duelo que promete ser de alta tensión. El entrenador Gustavo Costas tiene resuelta la mayor parte de la formación, aunque mantiene una incógnita: la presencia de Santiago Solari, quien arrastra una molestia muscular desde el partido de Copa Libertadores frente a Vélez.

El delantero viajará a Rosario y será probado en la previa, pero en caso de no estar en condiciones, el DT evalúa alternativas como Duván Vergara o Adrián Balboa para ocupar su lugar. El resto del equipo ya está prácticamente confirmado.

Entre las novedades, se destaca el ingreso de Marcos Rojo, que no puede disputar el Clausura pero sí está habilitado para la Copa Argentina. El ex-Boca reemplazará a Nazareno Colombo y compartirá la zaga central con Franco Pardo. En tanto, en el lateral derecho jugará Facundo Mura, con mayor perfil defensivo que Gastón Martirena.

Los ausentes confirmados son Luciano Vietto, que arrastra una molestia en el isquiotibial, y Matías Zaracho, quien se resintió de una lesión muscular.

La probable formación de Racing vs. River

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Duván Vergara o Adrián Balboa, Maravilla Martínez y Tomás Conechny.