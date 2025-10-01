Un montañista extraviado en Jujuy provocó un incendio forestal que consumió más de 200 hectáreas

El hecho ocurrió el domingo 21 de septiembre, cuando el excursionista, que se había perdido mientras descendía de la cumbre, encendió una fogata en un intento de ser localizado.

Hoy 13:43

Un montañista de 53 años extraviado en el Cerro Azul, en la provincia de Jujuy, desató un incendio forestal de grandes proporciones que se extendió durante cinco días, consumiendo más de 200 hectáreas de pastizales de altura. El hecho ocurrió el domingo 21 de septiembre, cuando el excursionista, que se había perdido mientras descendía de la cumbre, encendió una fogata en un intento de ser localizado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Cerro Azul, situado a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar (msnm) y cerca del Parque Provincial Potrero de Yala, es una zona de difícil acceso, lo que complicó las tareas de rescate. El montañista había logrado llegar a la cima, pero al bajar, la niebla lo desorientó, dejándolo varado sin comida, agua ni refugio. Al encender la fogata, el fuego se propagó rápidamente debido a las condiciones de viento y la vegetación seca, lo que dio inicio a un incendio forestal de gran magnitud.

La señal de las llamas permitió que un helicóptero de rescate localizara al hombre, quien fue hallado con vida y trasladado para recibir atención médica por parte del SAME 107. El rescate involucró a 17 brigadistas de la Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, bomberos de la Policía de Jujuy, y varios baqueanos locales que ayudaron a combatir el fuego en una zona montañosa.

El incendio, que afectó más de 200 hectáreas de pastizales de altura, vegetación clave para la biodiversidad de la región, se mantuvo activo durante cinco días. A pesar de los esfuerzos por extinguirlo, las autoridades ambientales señalaron que podían quedar focos encendidos bajo la superficie, por lo que se mantuvo un monitoreo constante para evitar nuevas propagaciones.

Malvina Quintana, funcionaria a cargo de Biodiversidad y Áreas Protegidas de Jujuy, indicó que el Cerro Azul es un cordón montañoso fundamental para la biodiversidad de la zona, ya que alberga una gran cantidad de especies de flora y fauna. Afortunadamente, el gobierno provincial confirmó que el incendio ya estaba controlado, aunque se recordó que el montañista se encontraba en una zona de acceso restringido.